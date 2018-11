De politie heeft dinsdag drie mannen opgepakt en een woning in Rotterdam-Zuid in beslag genomen als resultaat van een groot witwasonderzoek. Daarnaast nam de politie 17.000 euro, drie auto's en een aantal luxe spullen in beslag.

Rechercheurs van de financiële opsporing werkten bijna een jaar samen met het Integraal Afpakteam Confisq en de Belastingdienst in een witwasonderzoek dat in december 2017 aan het rollen kwam.

De politie trof in december vorig jaar tijdens een controle bij een automobilist 20.000 euro aan contant geld aan, die de bestuurder niet kon verklaren. Het onderzoek leidde naar een pand waar 160.000 euro en meerdere dure horloges werden aangetroffen.

Vervolgens doorzocht de politie vijf woningen en vier bedrijfspanden, waar in totaal 17.210 euro en vreemde valuta werd aangetroffen. Een luxe ingerichte woning in Rotterdam-Zuid ter waarde van een paar ton is in z'n geheel in beslaggenomen.

Ook in deze woning lagen dure horloges, sieraden, kleding en tassen en meerdere telefoons waar beveiligd mee gecommuniceerd kan worden. Daarnaast nam de politie nog drie dure SUV's in beslag.

Ook hebben de politie en Belastingdienst grote hoeveelheden digitale data en administratie meegenomen, die als bewijs gebruikt worden. De drie Rotterdamse verdachten van 41, 42 en 45 jaar zitten vast.