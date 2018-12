De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag op de Spinozaweg in Rotterdam een 23-jarige automobilist aangehouden in een gestolen auto. De man had een vuurwapen in zijn jas zitten.

Via cameratoezicht kreeg de politie woensdagnacht een melding binnen van een gestolen voertuig in de buurt van de Beukenlaan. Agenten zagen de auto vervolgens stilstaan op de kruising met de Spinozaweg.

De bestuurder reed hierna slingerend verder en reed ook over een stoepje. De politie heeft de auto een stopteken gegeven en de man aangehouden. In een jas in de auto zat een wapen verstopt.

De politie stelt een verder onderzoek in naar het wapen en de gestolen auto.