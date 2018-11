De ongeregeldheden bij de sinterklaasintocht in Rotterdam afgelopen zaterdag zijn geen reden voor burgemeester Ahmed Aboutaleb om protesten tijdens de intocht volgend jaar in te perken of te verbieden.

Aboutaleb vindt het grondrecht op demonstratie daarvoor te zwaarwegend, ook al worden kinderen daardoor geconfronteerd met demonstranten.

Alleen als er serieuze signalen vooraf zijn over dreigende escalatie zal Rotterdam maatregelen nemen om demonstraties in te perken, meldt de burgemeester donderdag in een debat met de gemeenteraad.

Zaterdag moest de politie ingrijpen na een vechtpartij tussen pro- en anti-Piet-demonstranten. De politie verrichtte vier arrestaties.

Volgens Aboutaleb was er voldoende politie op de been en werd er snel en adequaat ingegrepen. De felle vechtpartij aan de voet van Erasmusbrug duurde enkele minuten.