De drie leeuwenwelpjes in Blijdorp zijn donderdag voor het eerst naar buiten geweest. Om 11.00 uur konden bezoekers de dieren voor het eerst zien.

De drie welpjes werden eind augustus geboren. De afgelopen drie maanden hebben ze achter de schermen gewoond met hun moeder.

Het nestje is volgens de dierentuin belangrijk voor het Europese fokprogramma en het voortbestaan van deze bedreigde diersoort. In het wild komen Aziatische leeuwen alleen nog voor in het Gir Forest, een beschermd gebied in Noordwest-India. Daar leven ongeveer zeshonderd van deze dieren.

Sinds 2015 zijn de leeuwen ondergebracht in een gerenoveerd Rijksmonument. Dit is het eerste nestje in het nieuwe leeuwenverblijf.

