In het hotel Premier Suites aan het Weena in Rotterdam-Centrum brak donderdagochtend brand uit. De brand woedde in een spouwbuur in de kelder van het pand en was rond 11.30 uur geblust.

Dat meldt de veiligheidsregio. De rook van het vuur heeft zich wel door het gebouw verspreid. Het gebouw is momenteel geventileerd en er zijn metingen op koolmonoxide verricht.

Het pand is ontruimd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldde aan NU.nl dat er uit voorzorg ambulances aanwezig waren. Uiteindelijk zijn drie personen nagekeken wegens rookinhalatie. Niemand hoeft naar het ziekenhuis.

De personen die in het pand waren, zijn opgevangen aan de overkant van de straat.

De brandweer heeft onderzoek gedaan en daarbij ook gecontroleerd of iedereen het pand verlaten had.