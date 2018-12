De A16 bij Klaverpolder is in de richting van Rotterdam weer open na een ongeluk waarbij zes auto's betrokken zijn geweest. De weg was eerst volledig afgesloten, maar ging gefaseerd weer open.

De vertraging nam langzaam af, meldt ANWB. De vertraging was in het begin van de avond langer dan een uur. Er stond uiteindelijk nog een kleine file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en wat de oorzaak is geweest van het ongeluk.

Verkeer dat van Breda naar Rotterdam moet, wordt geadviseerd om te rijden via de A59, A27 en A15.