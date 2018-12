De gemeente Rotterdam gaat negentig leegstaande winkelpanden in de wijken Feijenoord, Oude Noorden, Crooswijk en Charlois veranderen in woningen of andere voorzieningen, zoals een huisartsenpraktijk.

Wethouder Barbara Kathmann van Economie, Wijken en Kleine Kernen meldt dinsdag in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad dat de vier wijken zijn gekozen als proefgebieden. In de gekozen wijken gaan zogeheten 'transformatiemanagers' in gesprek met vastgoedeigenaren.

De transformatie vindt volgens de wethouder gegroepeerd plaats, waardoor het mogelijk is dat veel panden in hetzelfde gebied snel van functie veranderen.

De proef gaat in totaal drie jaar duren. De maatregelen worden elk jaar geëvalueerd.