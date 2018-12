Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft hun grote restauratieproject van meer dan 42.000 kleurendia’s van fotograaf Ed van der Elsken afgerond.

Twee jaar geleden luidde het museum de noodklok. De dia's waren door de vochtigheid in Van der Elskens woonhuis aangetast door schimmel en dreigden daarmee voorgoed verloren te gaan.

In totaal is het museum twee jaar bezig geweest met de restauratie. Per dag werden zo'n 150 tot 200 dia's schoongemaakt.

Alle dia’s zijn inmiddels gerestaureerd en gedigitaliseerd.

Vanaf 24 mei 2019 is de tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken in kleur te zien in het Nederlands Fotomuseum. Het is de eerste grote overzichtstentoonstelling van zijn kleurenwerk.