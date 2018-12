De gemeente Rotterdam plaatst maandag de eerste negentien nieuwe bomen op de vernieuwde Coolsingel.



In totaal komen 77 van deze grote bomen op de vernieuwde Coolsingel te staan. De rest van de week zullen de andere bomen geplaatst worden.

In het grote gat plaatst wethouder Wijbenga maandag de eerste plataan. De bomen worden nu, zonder blad, geplant zodat ze in de zomer vol in het blad staan.

Oude bomen geveild

De bomen die al op de Coolsingel stonden, zijn geveild. Mensen konden een bod uitbrengen op een boom die ze mooi vonden.

Een aantal van de oude bomen komt in een nieuw jasje terug op de Coolsingel. In de vorm van een bankje of picknicktafel bijvoorbeeld, maar daar is de omgevingsmanager nog niet over uit. "Ze gaan in ieder geval niet de open haard in", bevestigt hij.

Het hele project om de Coolsingel op te knappen duurt nog tot maart 2021.