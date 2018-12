De Partij van de Arbeid (PvdA) in Rotterdam wil donderdag in de gemeenteraad vragen stellen over de intocht van Sinterklaas, afgelopen zaterdag. Rechts-extremisten zouden zich volgens de partij gemengd hebben tussen de zwarte pieten, waardoor een 'extreem onverantwoorde situatie' zou zijn ontstaan.

"Voor ons gaan alle alarmbellen af bij dit nieuws", zegt fractievoorzitter Co Engberts. "Onder andere omdat ook in andere steden sprake lijkt van georganiseerd geweld vanuit rechts-extremistische hoek. Met de infiltratie is er een nieuw level van risico op gevaar bereikt."

Actiegroepen Voorpost en Pegida claimen dat zij zaterdag actievoerders hebben verkleed als zwarte pieten. Die mengden zich tussen de andere knechten van de Sint. De regel dat 75 procent van de pieten in Rotterdam dit jaar uit roetveegpieten zou bestaan, werd daardoor niet gehaald.

'Overstijging van het debat'

De PvdA vraagt zich onder meer af of hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook is de partij benieuwd naar de straffen die de infiltranten boven het hoofd hangt.

"Wat er in Rotterdam gebeurd is, overstijgt het debat over wel of geen zwarte piet. Wat hier gebeurd is, gaat over de veiligheid van alle Rotterdammers", vervolgt de fractievoorzitter. "Een infiltratie tijdens een groot evenement mag en kan nooit gebeuren."

Eerder gaven ook Leefbaar Rotterdam en Nida aan vragen te hebben over de intocht.