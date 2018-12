In een woning aan de Walravenstraat in Hillesluis heeft in de nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand gewoed. De schade aan de benedenwoning is enorm.

De brand is niet overgeslagen naar andere woningen. In totaal werden vier mensen nagekeken in verband met het inademen van rook. Twee daarvan zijn de bewoners van de uitgebrande woning.

De bewoners en enkele omwonenden zijn opgevangen in een nabijgelegen fastfoodrestaurant. Andere bewoners mochten, nadat de brandweer koolmonoxide metingen had verricht, weer naar huis.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is vooralsnog onbekend.