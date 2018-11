Een verdachte van inbraak is donderdag aangehouden nadat hij werd achtervolgt over de Philips Willemstraat. Hij zou hebben ingebroken in een woning op de Bergse Rechter Rottekade. Twee mannen achtervolgden de man en een werknemer van een energiebedrijf legde zijn werk neer om te helpen en de politie in te schakelen.

Dat meldt de politie vrijdag. De werkman was aan het werk op de Philips Willemstraat toen twee mannen achter een andere man aanrenden terwijl zij "Houd de dief!" riepen. De man zou hebben ingebroken in een huis op de Bergse Rechter Rottekade. De werknemer gooide zijn werk neer en zette de achtervolging en belde de politie.

Agenten kwamen ter plaatse toen de verdachte een tuin aan de Johan de Wittsingel invluchtte. Hij werd daar in de boeien geslagen.

De verdachte is een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij had zijn fiets achtergelaten bij het huis waar hij zou hebben ingebroken. In de fietstassen vonden agenten spullen afkomstig uit de woning samen met inbrekersgereedschap.

De politie vermoedt dat de verdachte ook betrokken is bij andere inbraken in dezelfde buurt.