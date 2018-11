De politie doet onderzoek naar een schietincident in een woning op vrijdag 9 november aan de Schiedamseweg in Rotterdam. Een persoon raakte gewond, maar de politie weet nog niet wie dit is.

De politie meldt vrijdag dat het incident omstreeks 15.30 plaatsvond. Omwonenden meldden een forse ruzie in een woning en zien hoe meerdere personen het portiek voor de woning verlaten. Eén van deze personen was gewond.

Toen agenten ter plaatse kwamen, vonden zij veel bloed in het portiek en het appartement. Het plafond van het huis onder het bewuste appartement werd doorboord door een projectiel. Dit projectiel brak een spiegel en boorde zich in de vloer. De politie zegt dat dit alles wijs top een schietincident.

De politie weet nog niet waarom er geschoten is of door wie. In beide woningen wordt onderzoek gedaan en de politie hoort getuigen. Mensen die meer weten worden verzocht zich te melden.