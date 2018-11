De begroting van het Rotterdamse college voor 2019 is aangenomen met de minimale meerderheid van 23 zetels. De gehele oppositie stemde tegen.

Na ruim twintig uur vergaderen kreeg het college het vanuit de oppositie vooral moeilijk op onderwerpen als zorg, woningbouw en energietransitie.

Het was tegen 2.00 uur 's nachts toen Nourdin El Ouali van Nida zijn teleurstelling uitsprak in de Rotterdamse raadszaal. "Het is zeer teleurstellend dat dit college niet in staat blijkt de samenwerking te zoeken met de andere helft van de gemeenteraad", zei El Ouali.

De coalitiepartijen herkennen die kritiek niet. "We hebben onze uiterste best gedaan om met de oppositie op te trekken", reageert Chantal Zeegers van coalitiepartij D66. "Maar er was niet veel geld meer te verdelen voor plannen van de oppositie."