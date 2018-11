Bij een schietpartij in de Paul Krugerstraat is zeker dertien keer geschoten. Niemand is gewond geraakt, laat de politie weten. Wel zijn twee auto's meerdere keren geraakt.

Omwonenden in de Afrikaanderwijk zeggen dat er een ruzie vooraf ging aan de schietpartij. Rond 01:30 uur zaterdagochtend is er geschoten.

Op twee andere plekken in de regio zou in de nacht van vrijdag op zaterdag ook geschoten zijn, of zo dachten de melders. Maar de enige plek waar bewijs is gevonden voor een schietpartij is de Paul Krugerstraat.

Een verkoper van lachgas zegt vrijdagavond beschoten te zijn aan de Adriaan Kluitstraat. Twee van zijn klanten bedreigden hem tijdens de verkoop van flessen lachgas met een vuurwapen.

De twee mannen zijn er vandoor gegaan met flessen lachgas en het horloge van de verkoper. Bewijs dat de verkoper daadwerkelijk beschoten is, is niet gevonden door de politie.