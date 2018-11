Justitie eist tien jaar cel tegen een man uit Capelle aan den IJssel, die een 56-jarige Rotterdammer zou hebben gedood. Het slachtoffer werd in februari neergestoken voor zijn woning aan de Mombassaplaats in Rotterdam-Alexander. Hij overleed enkele dagen later.

Beide mannen waren goede vrienden. Volgens justitie dacht de verdachte dat het slachtoffer achter zijn vrouw aanzat.

De 47-jarige verdachte ontkent. Hij zegt op de fatale avond wel in de buurt te zijn geweest, maar volgens hem werd het slachtoffer belaagd door twee mannen. Getuigen zeggen een gil te hebben gehoord en daarna maar één man hebben zien weglopen.

Verdachte Mehrdad D. is kort na de steekpartij vertrokken uit Nederland. Volgens justitie vluchtte hij naar zijn geboorteland Iran. Zelf zegt hij dat zijn vader op sterven lag.

Justitie baseert bewijs deels op verklaring dochter

Justitie baseert het bewijs grotendeels op de verklaring van de dochter van de verdachte. Zij zegt dat haar vader in februari over zijn toeren was. Zij stuurde een berichtje naar het slachtoffer dat hij de deur niet moest open doen. Maar de man heeft de waarschuwing niet op tijd gelezen, omdat hij toen al buiten was. Zijn telefoon lag binnen.

Justitie noemt het opvallend dat de verdachte na de steekpartij plotseling van auto is gewisseld en zijn kleding had vervangen. Ook zou hij vrienden hebben opgedragen te verklaren dat het slachtoffer in pillen handelde. Justitie wijst erop dat illegale handel niet is gebleken.

D. ook verdacht van mishandeling vrouw

Mehrdad D. wordt er ook van verdacht dat hij zijn vrouw heeft mishandeld. Ook dat ontkent hij. De Capellenaar heeft wel een huisverbod gekregen en sliep in een tuinhuisje.

Ook in dit geval heeft de dochter belastend verklaard en aangifte gedaan. Haar moeder deed dat niet, volgens justitie omdat zij te bang was.

Namens de zoon van het slachtoffer is een emotionele verklaring voorgelezen in de rechtszaal. "Het zou in evenwicht zijn als de moordenaar eveneens geen recht meer op leven heeft. Daarom zou het logisch moeten zijn als ik hem daadwerkelijk de doodstraf toewens."

De zoon was zelf niet aanwezig. Volgens zijn moeder is zijn leven ingestort, komt hij het huis niet meer uit en heeft hij een zelfmoordpoging gedaan.

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.