De politie heeft donderdag samen met een bewoner een 43-jarige verdachte van een woninginbraak aan de Martinus Steijnstraat na een achtervolging aangehouden.

Een bewoner kwam rond 12.30 uur thuis en zag bij zijn voordeur dat het slot kapot was. Daarop belde hij de politie.

De inbreker kwam tegelijkertijd naar buiten en maakte met een schroevendraaier stekende bewegingen naar de bewoner. Daarna duwde hij hem opzij en vluchtte. De bewoner ging achter hem aan.

In het portiek sloeg de verdachte de bewoner nog in zijn gezicht, waardoor de bewoner hem even uit het oog verloor. Even later zag hij de inbreker uit een restaurant op de hoek van de Beijerlandselaan naast de oliebollenkraam komen.

Vervolgens rende hij opnieuw achter de verdachte aan en deed dat voor de tram langs, via de avondwinkel en weer langs de oliebollenkraam.

Omdat de bewoner zijn locatie bleef doorgeven aan de politie, troffen de agenten en de bewoner elkaar met de inbreker in het midden.

De 43-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is meegenomen naar het bureau. In zijn zak vond de politiemensen verschillende spullen, waaronder de andere helft van het deurslot.

Het inbrakenteam onderzoekt of deze verdachte meerdere inbraken op zijn naam heeft staan.