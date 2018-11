Tegen de verdachte van de dubbele liquidatie in Rotterdam-Beverwaard eind vorig jaar is 30 jaar cel geëist. De nu 19-jarige verdachte stond donderdagmiddag in Rotterdam voor de rechter.

Bij de liquidatie aan de Rhijnauwensingel in december 2017 kwamen twee mannen om het leven van 25 en 26 jaar oud. Het duo werd onder vuur genomen toen ze in een auto zaten. Slechts een van hen was het vermoedelijke doelwit.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de verdachte zo lang mogelijk de cel in gaat, omdat de kans op herhaling groot is.

De man zou een totaal gebrek hebben aan moreel besef. Daarnaast wordt de man verdacht van meer misdrijven. Zo zou hij ook de overvaller zijn die zelf werd overvallen tijdens een overval op een vestiging van Domino's Pizza aan Kerstendijk in Rotterdam-IJsselmonde.

Voor de liquidatie zijn in totaal vier jonge mannen opgepakt, van wie drie er minderjarig waren. Zij komen later voor de rechter.