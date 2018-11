De rechter heeft een Rotterdams echtpaar grotendeels vrijgesproken van de mishandeling van hun zoontje. De peuter zou van zijn tweede tot zijn vierde zijn geslagen en geschopt.

Volgens de rechter is één mishandeling bewezen, in april van het vorig jaar. Daarbij was alleen de moeder betrokken. Zij krijgt twee maanden cel en moet verder behandeld worden.

De stiefvader is geheel vrijgesproken. De peuter had zelf verklaard dat hij door zijn ouders was mishandeld. De rechter wijst erop dat de jongen wisselend heeft verklaard en mogelijk door anderen is beïnvloed.

Justitie had tegen het Rotterdamse stel celstraffen en taakstraffen geëist. De vrouwelijke verdachte heeft langer in voorarrest gezeten dan de straf die zij nu krijgt opgelegd.