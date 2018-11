De gemeente Rotterdam hoopt dat Feyenoord deze maand een beslissing neemt over de stadionplannen die er nu liggen voor Feyenoord City. Anders ontstaat er vertraging en komt de oplevering van het nieuwe stadion in 2023 in gevaar, staat in een door de gemeente Rotterdam opgestelde nieuwe tussenrapportage over Feyenoord City.

Feyenoord wil eerst het ontwerp van het stadion optimaliseren en ook de garantie dat er een vaste jaarlijkse vergoeding van minimaal 25 miljoen euro voor het spelersbudget komt.

De club wil dit geld als eerste krijgen, nog voor de gemeente en de banken uitbetaald krijgen. Wethouder Adriaan Visser van Financiën heeft tot nu toe gezegd dat dat in strijd is met de gemaakte afspraken.

Er zou nu aan een oplossing gewerkt worden, maar de partijen zijn er nog niet uit. Ook wil de wethouder vasthouden aan zijn eerdere verklaring dat Feyenoord niet als eerste zijn geld kan krijgen.

De beslissing om wel of niet door te gaan zou de club voor het einde van het jaar nemen, maar de gemeente geeft aan dat een besluit niet te lang op zich moet laten wachten. Zo is er haast bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion, omdat het stadion anders niet op tijd open kan gaan.