Rotterdam is het niet eens met de huidige opzet van het experiment om wietteelt te reguleren in verschillende gemeenten in Nederland.

Wanneer er geen verandering komt in de samenstelling van het plan, is de kans groot dat Rotterdam zich terugtrekt, schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb.

In de plannen van Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, doen zes tot tien gemeenten mee aan het experiment met gereguleerde wietteelt. "Rotterdam zou graag zien dat het experiment wordt uitgebouwd naar meer gemeenten en meer soorten experimenten", reageert Aboutaleb.

Ook is de burgemeester kritisch op de lengte van het experiment: vier jaar. Volgens Aboutaleb kan het zijn dat coffeeshophouders na afloop van het experiment alsnog zijn aangewezen op het afnemen van softdrugs van criminelen.

'Wat als coffeeshops niet mee willen doen?'

Aboutaleb ziet nog veel onduidelijkheden in het plan van Grapperhaus. Zo tast de burgemeester in het duister over wat er moet gebeuren met coffeeshops die niet mee willen doen met het experiment.

"Rotterdam heeft bijna veertig coffeeshops. Moeten we de shops die niet mee willen doen, sluiten?"

Aboutaleb wil betere vergelijking

Rotterdam stelt voor om 'nieuwe coffeeshops' met landelijk gekweekte wiet aan de rand van de stad te zetten en de huidige coffeshops uit te sluiten van het experiment.

Daardoor kan er beter een vergelijking worden gemaakt tussen de 'oude' en 'nieuwe' coffeeshops, denkt Aboutaleb.