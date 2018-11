Bij een brand in een huis in Rotterdam-Spangen, is zondag aan het einde van de ochtend een hennepkwekerij ontdekt.Twee woningen werden korte tijd ontruimd.

De bewoners van twee appartementen in de portiekwoning in de Zoutziedersstraat trokken aan de bel toen hun rookmelders afgingen en ze rook uit een derde appartement zagen komen. Daar was niemand thuis.

De brandweer had het vuur snel onder controle. In het huis stonden 650 hennepplanten. Wie er huurt en van wie de hennepkwekerij is, wordt nu onderzocht.

Bij de brand raakte niemand gewond. Eén meisje moest worden nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze rook had ingeademd.