Een politieke partij in India heeft zaterdag een foto van de Erasmusbrug gebruikt als uitnodiging voor de officiële opening van een nieuwe brug in Delhi. De Signature Bridge in Delhi lijkt sterk op de brug over de Maas, toch bleef de wisseltruc niet onopgemerkt.

Op Twitter plaatste de Aam Aadmi Party, de regerende partij van het gebied Delhi, drie foto's van de nieuwe brug die zondag officieel wordt geopend. Maar op een van de foto's staat een verlichte Erasmusbrug.

Ook trotse supporters van de partij gebruikten de foto van de Erasmusbrug om hun steun en dank aan de regering te betuigen voor de nieuwe brug.

Foto uit een video geknipt

Oplettende Twitter-gebruikers kregen door wat er aan de hand was en kwamen erachter dat de foto uit een video was geknipt van het Belgische bedrijf ACTLD. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor lichtshows op de Erasmusbrug tijdens evenementen.

Er is dertien jaar gebouwd aan de Signature Bridge. De brug is 675 meter lang, 35 meter breed en moet reizen makkelijker maken voor woon-werkverkeer in Delhi. Verkeer moest tot voor kort over veel smallere bruggen om de Yamuna-rivier over te steken. Toeristen kunnen op 154 meter hoogte komen voor een uitzicht over het gebied.