De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee waarschuwingsschoten gelost aan de Piet Smitkade in Rotterdam. Op een balkon stond een man met een vuurwapen. De 32-jarige man is aangehouden en zijn wapen is in beslag genomen.

Getuigen zagen op de tweede verdieping een man op een balkon staan. Hij zwaaide met een wapen en liep heen en weer. De man weigerde mee te werken, waarop de politie twee waarschuwingsschoten loste. De man is buiten zijn woning gearresteerd.

Omdat de man een vuurwapen had, mocht de politie de woning doorzoeken. Agenten vonden binnen ongeveer een kilo verdovende middelen en 14.000 Britse ponden.