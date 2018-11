Een 42-jarige vrouw en een 30-jarige man zijn vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van 13,5 jaar en 11,5 jaar voor doodslag op een Rotterdamse café-eigenaar.

Volgens het hof in Den Haag dat het hoger beroep behandelde, hebben de verdachten de café-eigenaar in 2014 in zijn woning in Rotterdam met grof geweld om het leven gebracht. De verdachten zelf bleven ontkennen.

De vrouw krijgt een hogere gevangenisstraf dan de man. Dat komt omdat zij ook is veroordeeld voor diefstal van de pinpas van het slachtoffer. Met de pinpas heeft ze geld gestolen van de overleden man.

De rechtbank legde in eerste instantie gevangenisstraffen op van 14 jaar en 12 jaar, die Justitie in hoger beroep ook eiste. Het gerechtshof komt toch tot een lagere straf, omdat de zaak in hoger beroep heel lang heeft geduurd.

De verdachten en justitie hebben nu nog 14 dagen de tijd om tegen de uitspraak cassatie in te stellen bij de Hoge Raad, wanneer zij het niet eens zijn met deze uitspraak. De Hoge Raad kijkt dan alleen of de lagere rechter de wet goed heeft toegepast.