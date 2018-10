Vierduizend tieners worden woensdag in Ahoy Rotterdam ingeënt tegen meningokokken W. Het is de eerste vaccinatie in Nederland die massaal aan tieners wordt aangeboden.

Sinds een paar jaar neemt het aantal gevallen van meningokokken W-ziekte toe. Deze gevaarlijke bacterie kan hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging of zelfs een sterfgeval veroorzaken.

Omdat deze ziekte niet alleen voor jonge kinderen, maar ook voor tieners gevaarlijk is, zijn duizenden veertienjarigen aangeschreven door het RIVM.

"Deze groep heeft de grootste kans om te overlijden aan meningokokken W", zegt arts Inge Moorman woensdagochtend op Radio Rijnmond. "Juist door jongeren nu te vaccineren, kunnen we een uitbraak in de toekomst voorkomen."

Organisatie verwacht massale opkomst bij inenting

Hoewel het voor de tieners niet verplicht is om de prik te halen, wordt een massale opkomst verwacht. Het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat de inenting organiseert, schrijft dat toe aan de aandacht voor meningokokken van media.

Voorheen werden kinderen ingeënt tegen meningokokken C. Deze vaccinatie is vervangen door één die beschermt tegen de typen A, C, W en Y.

Prikken worden in etappes gegeven

Het is woensdag in Ahoy de beurt aan Rotterdamse kinderen die zijn geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004. In het voorjaar van 2019 zal een tweede groep veertienjarigen worden uitgenodigd voor een prik.

Het is daarnaast de bedoeling dat volgend jaar alle jongeren die tussen 1 januari 2001 tot en met 1 mei 2004 zijn geboren, worden uitgenodigd. Het is nog niet bekend wanneer zij gevaccineerd kunnen worden.