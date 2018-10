Een 51-jarige man is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf vanwege een gewapende overval in de Zeeman in Veenendaal en een Wibra in Rotterdam.

De man had in augustus vorig jaar twee medewerkers van de Zeeman in Veenendaal bedreigd met een mes.

De medewerkers van de kledingwinkel werden door de verdachte gedwongen om geld uit de kassa in een plastic tas te stoppen. De verdachte deed ook zelf nog een greep in de kassa van de Zeeman, meldt de rechtbank.

Drie dagen later sloeg de 51-jarige man toe bij een filiaal van de Wibra in Rotterdam. Ook daar bedreigde de man medewerkers met een mes en is de verdachte er met een geldbedrag uit de kassa vandoor gegaan.

Ontsnapt uit psychiatrisch centrum

De man is een week voor de twee overvallen uit een forensisch psychiatrisch centrum ontsnapt. De verdachte verbleef daar vanwege een opgelegde tbs-maatregel met dwangverpleging vanwege soortgelijke strafbare feiten.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij twee overvallen heeft gepleegd terwijl hij het psychiatrisch centrum was ontvlucht.

Deskundigen die de man hebben onderzocht stellen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Wel komt uit adviezen van deskundigen naar boven dat de verdachte wel degelijk het kwade van zijn handelen in kan zien.

Hogere straf dan eis OM

De tbs-maatregel met dwangverpleging is onlangs met twee jaar verlengd, daardoor zal er niet opnieuw tbs worden opgelegd.

Zodra de verdachte zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten wordt de tbs-maatregel hervat. Omdat de man opnieuw de fout in gegaan, wordt een hogere straf opgelegd dan de twee jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist.