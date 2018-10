De Dance Parade keert ook de komende jaren niet terug naar Rotterdam. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gebiedscommissie Rotterdam-Centrum.

De gebiedscommissie ziet de parade door de stad graag terugkeren en gaf het advies om alles in het werk te stellen om dit voor elkaar te krijgen. Tot en met 2009 was de parade een jaarlijks terugkerend evenement.

Na de strandrellen na een dancefeest in Hoek van Holland in 2009, waarbij een 19-jarige Rotterdammer om het leven kwam, werd in Rotterdam een nieuw en strenger evenementenbeleid in gebruik genomen.

Hierdoor kon de Dance Parade geen tour door de stad doen, er moest een andere locatie worden gevonden en het evenement zou niet langer gratis zijn. De organisator besloot hierop de stekker uit de editie van 2010 te trekken.

Nieuwe plannen voor terugkeer

Sinds 2016 zijn er plannen voor een terugkeer van de Dance Parade onder de naam Everybody in the Street. De organisator wil de stoet geluidswagens nu alleen laten rijden op de Willemsbrug en de Boompjes. Aboutaleb geeft aan dat dit door ingrijpende werkzaamheden in het centrum van de stad voorlopig niet haalbaar is.

Het plan voor een volgende editie van de Dance Parade blijft voorlopig op de plank liggen.