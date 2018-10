In Delfshaven hebben 170 huishoudens tot dinsdagochtend geen water vanwege een waterlekkage. De lekkage is inmiddels gestopt. In twee straten zijn noodwatertappunten in gebruik genomen.

De brandweer van Rotterdam kreeg rond 16.30 uur een melding binnen van wateroverlast. 170 huishoudens zijn gedupeerd door de lekkage. Naar verwachting moeten zij het tot dinsdagochtend zonder water doen.

Een woordvoerder laat aan RTV Rijnmond weten dat de fundering van de huizen in orde is. Ook is het niet nodig om het gas en de elektra af te sluiten. De centrale verwarming in de woningen kan gewoon gebruikt worden.

Rond 21:00 uur zijn twee noodwatertappunten in gebruik genomen. Ze staan in de Dirck Hoffstraat en de Schoonderloostraat. Bij gebruik van dit water geldt een kookadvies.

'Water tot aan kniehoogte'

De eerste melding kwam bij de brandweer binnen vanuit de 1e IJzerstraat. Korte tijd later bleken ook de Coolhavenstraat en de Schoonderloostraat blank te staan. Het water liep bij sommige huizen naar binnen.

"Het was niet niks. Misschien stond het water wel een halve meter hoog", zegt een buurtbewoner tegen een verslaggever van RTV Rijnmond. "Ik kon mijn auto niet eens meer bereiken, het water stond op kniehoogte."

De brandweer ziet de grootste problemen op de kruising met de 1e IJzerstraat en de Coolhavenstraat. Het water heeft daar veel zand weggespoeld, waardoor een flink gat in de stoep is geslagen.

Wat de grote overstroming heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. De brandweer en drinkwaterbedrijf Evides gaan voorlopig uit van een spontane breuk in de leiding.