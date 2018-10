Een pizzabezorger is zondagavond overvallen op de Markerstraat in Rotterdam-Zuid. Een jongen pakte zijn geld af en ging er vandoor in de richting van de Utenhagestraat.

Zondagavond rond 18.30 uur liep een pizzabezorger met zijn kapotte fiets aan de hand door Rotterdam-Zuid. Op de Markerstraat werd de bezorger door de jonge dader gedwongen om zijn zakken leeg te maken.

Omdat de straatrover een van zijn handen in de binnenkant van zijn jas verborgen hield, was het slachtoffer bang dat hij een wapen bij zich had. Hij gaf daarom meteen zijn geld af. De dader verdween in de richting van de Utenhagestraat.

Er raakte niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. De dader is een jongen met een lichte huidskleur van rond de vijftien of zestien jaar oud met een normaal postuur.