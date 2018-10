De tentoonstelling Fabeltjesland op de Wilhelminapier in Rotterdam wordt met een maand verlengd. De overzichtstentoonstelling over een halve eeuw Fabeltjeskrant brengt een hommage aan het best bekeken Nederlandse kinderprogramma uit de geschiedenis.

Fabeltjesland werd eind september geopend door burgemeester Aboutaleb. Het was toen precies vijftig jaar geleden dat de Fabeltjeskrant voor het eerst op televisie te zien was.

De tentoonstelling zou oorspronkelijk te bezoeken zijn tot 2 december. Hij is momenteel verlengd tot en met 6 januari.

De producent is in gesprek met belangstellenden in Zweden en België, om de tentoonstelling ook daar naar toe te brengen.