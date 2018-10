Bij een schietpartij in het Rotterdamse Katendrecht is zondagavond een 32-jarige Rotterdammer om het leven gekomen.

De politie is een grootschalige zoekactie gestart naar de schutter. De wijk is hermetisch afgesloten en er is een politiehelikopter ingezet. De dader is vermoedelijk gevlucht op een scooter. In Rotterdam Zuid is een uitgebrande scooter gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is.

Het schietincident gebeurde rond 21.20 uur in de omgeving van de Rechthuislaan. De politie kreeg meerdere meldingen van de schietpartij. Er werd een groot aantal kogels afgevuurd, hierdoor ontstond paniek in de woonwijk.

De politie hield eerder op de avond een verdachte aan, maar deze bleek niets met de schietpartij te maken te hebben en is inmiddels vrijgelaten. De aanleiding van de schietpartij is vooralsnog onbekend.

