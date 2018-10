Een man is in de nacht van zaterdag op zondag in Rotterdam-Zuid beroofd. De daders bedreigden de man met een vuurwapen op de Pretorialaan in de Afrikaanderbuurt.

Een van de mannen droeg een capuchon. Na de beroving gingen ze ervandoor in een Mercedes A-klasse richting de Beijerlandselaan. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt.

De Rotterdamse politie zoekt mensen die de twee daders hebben zien vluchten.