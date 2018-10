Een dronken beginnend bestuurder heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een kop-staart-aanrijding veroorzaakt in het Rotterdamse Westblaak.

Dat meldt de politie zaterdagochtend. De man blies 445 Ugl, terwijl voor een beginnend bestuurder 88 ugl het limiet is. Agenten namen de man zijn rijbewijs in, aangezien dat de strafmaat is vanaf 350 Ugl.

Het is niet bekend hoe ernstig de ontstane schade is, of dat er gewond zijn gevallen.

Na zijn aanhouding vroeg de man aan de politie of zij aan de Officier van Justitie (OvJ) wilde vragen "even tempo te maken met zijn beslissing, want ik wil naar huis".