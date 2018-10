Een tramconducteur is vrijdagavond aangevallen door een dronken jongeman bij de halte Kruisplein in Rotterdam. De politie is nog op zoek naar de dader.

Rond 21:45 uur ontstond een ruzie tussen een passagier en de conducteur. De passagier was te laat met uitstappen en gaf de conducteur daar de schuld van, meldt de politie.

Het is nog onduidelijk op welke manier de conducteur is aangevallen en waar hij gewond is, zegt de politie vrijdagavond. Agenten hebben camerabeelden ingenomen.

De conducteur was aanspreekbaar en doet aangifte.