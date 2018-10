De gemeente Rotterdam wil de Groene Hilledijk ombouwen tot een 30-kilometerzone. De gemeenteraad wil dat de straat in Rotterdam-Zuid veiliger wordt voor fietsers.

Om de overlast van de herinrichting te beperken tot een minimum, gaat de gemeente kijken of dit kan worden gecombineerd met gepland rioolonderhoud.

De gemeente heeft verschillende onderzoeken laten doen naar de inrichting, veiligheid en aantrekkelijkheid van de straat. Daarbij hebben ze ook gekeken naar andere mogelijkheden om de veiligheid te verhogen, zoals een apart fietspad in plaats van de middenberm. Maar dat komt niet uit met de grote kruispunten in de straat.

Herinrichting moet veiligheidsgevoel vergroten

In een brief aan de gemeente beschrijft wethouder Bokhove de resultaten van een verkeersonderzoek eerder dit jaar. Daaruit blijkt dat niet veel fietsers de Groene Hilledijk en de Beierselaan gebruiken. Dat kan volgens de wethouder komen doordat fietsers de straat nu vermijden, omdat het gevoel van veiligheid negatief is.

De herinrichting van de Groene Hilledijk moet het gevoel voor veiligheid vergroten. Er moeten meer voetgangersoversteekplekken komen en meer ruimte voor geparkeerde fietsen.

Kleine verbeteringen voorgesteld

Totdat de straat helemaal wordt aangepakt, stelt de wethouder een aantal kleinere verbeteringen voor. Zo moeten er alvast wat meer fietsrekken bij de winkels komen die ten koste gaan van autoparkeerplekken.

Ook worden een aantal verkeersdrempels toegevoegd en geldt er een adviessnelheid van 30 kilometer per uur.