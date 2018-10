De politie in Rotterdam heeft een zestigjarige vrouw en een 67-jarige man aangehouden voor handel in drugs, handel in medicijnen en witwassen.

Het Flexteam van Rotterdam-Oost ging in eerste instantie af op een melding van een mogelijk vuurwapen in een woning in de wijk Oude Noorden. Bij aankomst bleek de bewoner niet thuis te zijn, waarop de politie naar de woning van de vriendin gingen in dezelfde wijk.

In deze woning hebben agenten onder andere twee zakken met henneptoppen aangetroffen, dure horloge's, tassen, jassen en dozen met medicijnen die niet op naam stonden. De politie meldt dat het inkomen van het stel dergelijke bezittingen niet kunnen verklaren. De spullen zijn daarom in beslag genomen.

De politie doet momenteel verder onderzoek naar het tweetal. Zij hebben geen vuurwapen in de woning gevonden.