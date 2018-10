Vijf Rotterdamse politieke oppositiepartijen hebben een overeenkomst getekend waarin ze zich uitspreken tegen de sloop van de Tweebosbuurt. Dit deden de partijen dinsdagavond tijdens een bewonersbijeenkomst in Het Gemaal in de Afrikaanderbuurt.

Leden van de Rotterdamse afdelingen van de SP, NIDA, 50Plus, Partij voor de Dieren en Denk zetten hun handtekening onder het document.

De sloop is een plan van het stadsbestuur, maar moet nog door de raad goedgekeurd worden. Ellen Verkoelen van 50Plus is daarom strijdbaar. Ze proeft twijfel bij de coalitiepartijen met een sociale signatuur. "Tot het moment daar is, kunnen alle partijen een keuze maken."

Bewoner Aad Boogaard liet zich horen tijdens de bijeenkomst. "Dit is discriminatie." Mensen die al 50 jaar in de wijk wonen, moeten weg. Hij noemt als reden de ongelijkheid in de portemonnee. "Ik mag volgens de Nederlandse Grondwet niet discrimineren. Maar de gemeente Rotterdam doet dat wel."