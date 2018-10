Een overvaller heeft zaterdagmiddag een pakketbezorger overvallen op het Conducteurhof in Rotterdam-Zuid. De daders gingen er vandoor met persoonlijke spullen en enkele pakjes.

Nadat de pakketbezorger zaterdagmiddag rond 16.00 uur een pakketje afleverde aan het Conducteurhof en instapte in zijn bus, werd de man met geweld uit zijn voertuig gehaald.



Een van de daders ging ervandoor op een fiets terwijl twee andere mannen pakketjes meenamen uit de achterklep van de bezorgbus. Zij reden vervolgens weg in een witte auto zonder kentekenplaten. Enkele pakketjes werden even later teruggevonden.



​De politie is nog op zoek naar getuigen.