Een ouder echtpaar is vrijdagochtend beroofd in hun eigen woning in Spangen. Zowel de man als de vrouw kwamen hierbij ten val.

Het bejaarde echtpaar kwam net thuis bij hun woning aan de Multatulistraat na het halen van een griepprik. Bij het openen van de portiekdeur vroeg een onbekende man of hij hen moest helpen met de deur. De dader zei dat hij boven hen woonde en liep vervolgens de trap op, meldt de politie.

Bij de woning van het echtpaar vroeg de dader opnieuw of hij hen kon helpen met de deur. Op het moment dat de oudere vrouw de deur van hun woning dicht wilde doen, smeet de dader de deur open en pakte de schouder van de bejaarde vrouw.

Vervolgens legde de dader een hand op de mond van de vrouw. Hierdoor kwam de vrouw ten val. Haar man die wilde helpen, viel ook.

Geldroof van 110 euro

De dader riep luid dat hij geld wilde en pakte de handtas van de vrouw uit haar rollator. Daaruit pakte hij 110 euro en ging ervandoor.

De politie is nog op zoek naar de dader. Het gaat om een man, die klein was van postuur. Hij was ongeveer 1.60 meter lang en had een donkere huidskleur.