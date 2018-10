Agenten van de eenheden van Den Haag en Rotterdam hebben zondag drie verdachten van een bedreiging met een vuurwapen aangehouden op de Stadionweg in Rotterdam.

De politie meldt dat de bedreiging zelf plaatsvond in Gouda, op de Isoldestraat.

In Rotterdam hebben de agenten de verdachten aangehouden door middel van een zogenaamde 'uitpraatprocedure'.

Een uitpraatprocedure is een speciale procedure die wordt gebruikt bij het aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten. Agenten trekken hun wapen en manen de verdachten tot het verlaten van bijvoorbeeld een voertuig of een woning.

Andere agenten houden, terwijl in dekking, de verdachten onder schot. De verdachten krijgen dan gesproken opdrachten om de aanhouding veilig te laten verlopen.

Beelden van arrestatie verschenen eerder online

Eerder op zondagavond verschenen beelden van een arrestatie in Rotterdam. Op de beelden, die in handen zijn van RTV Rijnmond, is te zien hoe deverdachten op hun knieën met de handen omhoog achter de auto zitten. Dit bleek later de bewuste arrestatie op de Stadionweg te zijn.

De straat werd in de richting van de Kuip afgezet. "Er is heel veel politie. We moesten doorrijden van de politie, maar later zagen we ook op de A16 heel veel politieauto's die kant op rijden", zegt de getuige die het filmpje met zijn telefoon maakte.

Verkeer werd omgeleid over de weg die parallel aan de grote tweebaansweg loopt waarop de aanhouding plaatsvond. De politie wil destijds niets zeggen over de arrestatie.