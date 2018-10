De politie is zondag aan het einde van de middag massaal uitgerukt naar Rotterdam-Feijenoord voor een arrestatie op de weg. Met getrokken vuurwapens hielden agenten een man en een vrouw aan in een auto op de John F. Kennedyweg en de Stadionweg.

Een ooggetuige filmde een deel van de arrestatie. Op de beelden, die in handen zijn van RTV Rijnmond, is te zien hoe twee verdachten op hun knieën met de handen omhoog achter de auto zitten. "Opeens hoorden we geschreeuw. Die man kwam al snel uit de auto en moest achteruit lopen. De dame die ernaast zat ook."

De straat werd in de richting van de Kuip afgezet. "Er is heel veel politie. We moesten doorrijden van de politie, maar later zagen we ook op de A16 heel veel politieauto's die kant op rijden", zegt de getuige die het filmpje met zijn telefoon maakte.

Verkeer werd omgeleid over de weg die parallel aan de grote tweebaansweg loopt waarop de aanhouding plaatsvond. De politie wil niets zeggen over de arrestatie.