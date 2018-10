De drie personen die donderdag werden aangehouden na de vondst van een overleden man in het Rotterdamse Crooswijk, zijn alledrie vrijgelaten.

Dat meldt de politei zondag. Donderdag vonden agenten in een woning aan de Linker Rottekade in Crooswijk het lichaam van een 44-jarige man. Drie personen, een 25-jarige man en twee vrouwen van 20 en 31, werden aangehouden op verdenking van doodslag. Alledrie waren aanwezig in de woning.

De twintigjarige vrouw werd vrijdag vrijgelaten. De andere twee verdachten zijn later in het weekend vrijgelaten en blijven verdachte in het onderzoek.

De politie meldt dat de doodsoorzaak van de man nog altijd onduidelijk is. Sectie van de man heeft ook nog geen duidelijkheid gegeven. Of er sprake van een misdrijf is, is ook nog onbekend. De initiële melding betrof een steekpartij, maar dit bleek niet het geval te zijn.

De recherche, het Openbaar Ministerie (OM) en het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) zetten het onderzoek voort.