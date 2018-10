In het Museum Rotterdam is dit weekend een gestolen portret van Maurits van Oranje te zien. Het schilderij werd vijftig jaar geleden gestolen uit het Schielandshuis en dook dit voorjaar op bij een veilinghuis in Zeeland.

Het werk is in 1607 gemaakt door Michiel Jansz. van Mierevelt. Hij was in de 17e eeuw een succesvolle schilder, die onder meer mannen als Hugo de Groot, P.C. Hooft en Constantijn Huygens portretteerde.

Museum Rotterdam werd een dag voordat het schilderij onder de hamer zou komen getipt, waarop het veilinghuis het schilderij meteen introk.

De inbrenger van het werk bleek niets met de diefstal te maken te hebben. Hij heeft het schilderij tegen vindersloon aan het museum gegeven.