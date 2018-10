Een automobilist is vrijdagmiddag een winkel aan de Griede in Rotterdam-Hoogvliet binnengereden. Het gaat om een toko in winkelcentrum De Binnenban. Er zijn geen gewonden gevallen.

De bestuurder reed met een wagen de ruimte achter de winkel in. Zij is uit het voertuig gehaald.

De vrouw zou mogelijk onwel zijn geworden. Volgens de brandweer is er geen sprake geweest van opzet. Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken, maar ze hoefde niet mee met de ambulance.

De winkel was dicht op het moment van het ongeluk. De winkel kan nog zeker een maand niet open, blijkt vrijdagmiddag.

Ambtenaren van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Rotterdam gaan het gebouw inspecteren om te kijken of deze aanrijding voor onveilige situaties in het pand heeft geleid.