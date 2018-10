De politie heeft het in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van Rotterdam twee incidenten gehad met jongeren die zich iets te diep in het glaasje hadden gekeken.

Een zeventienjarige jongen werd aangehouden nadat hij ruzie maakte met een portier. Hij was zo dronken, dat hij nauwelijks kon lopen. Zijn vader heeft hem opgehaald en komt nog eens terug met de jongen op het politiebureau als hij in nuchtere staat verkeert.

Ook een achttienjarige feestganger maakte het te bont. Hij was zo onder invloed, dat hij niet aanspreekbaar was totdat agenten hem "pijnprikkels toedienden", meldt de politie. Ook hij is meegenomen naar het bureau.

"Bij vertrek vanaf het bureau hadden zijn maten hem nog niet gemist. Wat nu als hem iets was overkomen?", vragen de politieagenten zich af op sociale media.