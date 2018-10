Het verblijf van de gelada's in Diergaarde Blijdorp is donderdag officieel geopend. De Ethiopische apensoort leeft in het voormalige roofdierengebouw.

De dieren konden al enkele weken wennen aan hun nieuwe verblijf en waren toen al zichtbaar voor het publiek.

Het oude roofdierenverblijf is een rijksmonument en is volledig gerestaureerd. Over het terrein zijn bogen geplaatst, waar een net omheen gespannen is, bedoeld om de apen binnen te houden. Het rijksmonument is daardoor ook goed zichtbaar.