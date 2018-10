De Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk heeft het museum Boijmans van Beuningen een kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar Matthew Day Jackson geschonken.

Het gaat om 'Cadaver Table', een kunstwerk van een lichaam op een marmeren tafel. Het lichaam is gemaakt van hout en stukken afval, die de kunstenaar vond in zijn studio. Met technische hulpmiddelen heeft hij deze samengeperst tot een nieuw geheel. Het werk moet de mens als zwakste schakel in een technische evolutie uitbeelden.

Cadaver Table is het derde werk uit de collectie van Kreuk dat in het museum te zien is. "Binnen het oeuvre van Jackson is er geen ander beeld dat ik net zo goed vind als dit kunstwerk", zegt Kreuk over het werk.

Cadaver Table maakt volgens hem een reis door de kunstgeschiedenis, omdat de kunstenaar in het werk een link legt tussen de klassieke anatomische kunst en de hedendaagse kunst. "Dat past perfect in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen."

Het museum is blij met de nieuwe aanwinst. "We zijn zeer vereerd", zegt directeur Sjarel Ex. "Matthew Day Jackson was nog niet in de collectie van ons museum aanwezig. Het is een mooie aanvulling op onze hedendaagse verzameling mensbeelden."