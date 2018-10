Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft woensdagmiddag aan het Henk Huismanplantsoen op Heijplaat een nieuw oorlogsmonument onthuld.

Het is een monument ter nagedachtenis aan verzetsstrijder Arie den Toom, aan de ongeveer 1500 joodse vluchtelingen die voor de Tweede Wereldoorlog in de Quarantaine-inrichting verbleven en aan "voor hen die vielen".

Heijplaat kreeg een nieuw oorlogsmonument vanwege de nieuwbouw en de herinrichting van onder meer het Henk Huismanplantsoen. In dat plantsoen stond het monument ter nagedachtenis aan Arie den Toom.

De Commissie der Gevallen Heijplaat stelde voor om met het nieuwe monument ook de joodse vluchtelingen te herdenken die van november 1938 tot november 1939 in het vluchtelingenkamp de Quarantaine-inrichting hebben gezeten.

In die periode verbleven zo'n 1500 mensen voor korte of langere tijd in het kamp. Eén van hen, Luise Jacobs, was door de Commissie der Gevallenen Heijplaat uitgenodigd om samen met burgemeester Aboutaleb het nieuwe monument te onthullen.

Verzetsstrijder werd sinds 1969 geëerd

Verzetsstrijder Arie den Toom werd sinds 1969 geëerd op Heijplaat. Den Toom werd in 1906 geboren in Nieuwerkerk aan den IJssel. In 1993 kwam hij naar Heijplaat en werd beheerder van feestgebouw Courzand.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed Den Toom werk voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Ook verspreidde hij verzetsbladen en zorgde hij voor persoonsbewijzen. Eind 1944 werd hij de plaatselijke commandant van een militaire organisatie.

Arie den Toom werd verraden en op 13 maart 1945 werd hij samen met een paar medewerkers en drie onderduikers opgepakt. Hij zat gevangen op het politiebureau aan het Haagsche Veer in Rotterdam.

Als represaillemaatregel voor de moord op een lid van de Ordepolitie, fusilleerde de Duitse bezetter op 3 april 1945 twintig verzetsmensen die gevangen zaten. Arie den Toom was één van hen. Den Toom werd op 9 april 1945 op begraafplaats Crooswijk begraven.

Nieuwe monument herdenkt ook anderen

Het nieuwe monument is ook ter nagedachtenis aan alle mensen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Goof van der Stoep van de Commissie der Gevallenen Heijplaat: "We herdenken daarnaast ook gevallenen tijdens vredesmissie en de burgers die omkwamen in oorlogsgebieden, zoals personeel van Artsen zonder Grenzen."