De rechter heeft anderhalf jaar cel en tbs opgelegd voor een 45-jarige man die een zestienjarig meisje uit Rotterdam had weggelokt en misbruikt. Hij haalde haar naar zijn woning in Lelystad, had seks met haar en maakte naaktfoto's van het meisje.

Het meisje wilde zelf weglopen van huis en kreeg via internet contact met de man. De verdachte erkende seks met haar te hebben gehad, maar volgens hem had de Rotterdamse het initiatief genomen.

De rechtbank ziet dat anders en stelt dat de man het meisje bewust naar Lelystad had gehaald om seks met haar te hebben. De rechter neemt het hem in het bijzonder kwalijk dat hij het slachtoffer, dat hulpbehoevend was, heeft misbruikt. Hij hield haar een week verborgen.

De verdachte zei eerder geen spijt te hebben en er niet aan te hebben gedacht de politie te bellen. Zijn advocaat vroeg toen om vrijspraak.

Man moet ook nog straf bezit kinderporno uitzitten

De 45-jarige man moet ook nog een eerdere straf van een half jaar cel uitzitten. Die had hij destijds voorwaardelijk gekregen voor het bezit van kinderporno.

De uiteindelijke straf van anderhalf jaar cel en tbs is iets lager dan justitie had geëist, die wilde dat de man twee jaar de gevangenis in zou gaan.